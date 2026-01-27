Sie kennen sich seit vielen Jahren und schätzen sich gegenseitig. Jetzt muss sich der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer auf einen neuen Amtskollegen in Sachsen-Anhalt einstimmen.

Dresden/Magdeburg - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seinen Parteifreund Reiner Haseloff zu dessen Abschied aus dem Amt gewürdigt. „Ich schätze an meinem Amtskollegen Reiner Haseloff seit jeher seinen Pragmatismus und seine große Erfahrung. Mit Mut, Stärke und Entschlossenheit bringt er die Dinge voran, ohne dabei das große Ganze aus dem Blick zu verlieren“, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur.

„Unerschütterlicher Optimismus und unverwechselbarer Humor“

„Zugleich setzt er sich mit besonderer Klarheit und Leidenschaft für die Interessen Ostdeutschlands und für die Menschen in seinem Bundesland ein. Wenn ich an unsere vielen guten Gespräche und Begegnungen denke, dann verbinde ich das immer auch mit seinem unerschütterlichen Optimismus und seinem ganz eigenen, unverwechselbaren Humor“, so Kretschmer.

Haseloff tritt am Dienstag zurück. In einer offiziellen Unterrichtung an den Landtag hatte der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands seinen unwiderruflichen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars erklärt. Haseloff will damit seinem bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ermöglichen, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.

Am Mittwoch soll Schulze im Landtag zu Haseloffs Nachfolger gewählt werden. Der CDU-Landeschef möchte das schwarz-rot-gelbe Bündnis fortsetzen.