weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. 3. Fußball-Liga: Erzgebirge Aue leiht Ocansey von Bielefeld aus

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten

3. Fußball-Liga Erzgebirge Aue leiht Ocansey von Bielefeld aus

Aue benötigt frischen Wind in der Offensive. Dafür holt Sport-Geschäftsführer Tarnat bis Saisonende einen Stürmer aus Bielefeld.

Von dpa 27.01.2026, 10:35
Michael Tarnat, Sport-Geschäftsführer von Erzgebirge Aue, hat Verstärkung für die Offensive geholt. (Archivbild)
Michael Tarnat, Sport-Geschäftsführer von Erzgebirge Aue, hat Verstärkung für die Offensive geholt. (Archivbild) Matthias Koch/dpa

Aue - Erzgebirge Aue wünscht sich in der Offensive neue Akzente. Daher hat der Fußball-Drittligist Stürmer Vincent Ocansey von Arminia Bielefeld ausgeliehen. Der 25-Jährige kann ab sofort für die Veilchen auflaufen. „Wir brauchen vor allem in der Offensive Impulse, Optionen und Wucht“, meinte Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat zur Leihe des 1,93 Meter großen Angreifers. 

Ocansey kam in der Hinrunde siebenmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, spielte ansonsten für Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen und hat zudem Regionalliga-Erfahrung aus 42 Partien für den Wuppertaler SV, Türkspor Dortmund und den FC Gütersloh.