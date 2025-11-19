Eine Straße in Kreuzberg trägt bald den Namen der ersten Rabbinerin der Welt. Was hinter der Entscheidung für Regina Jonas steckt und wann die feierliche Umbenennung stattfindet.

Die Kohlfurter Straße in Kreuzberg wird im Dezember zur Regina-Jonas-Straße. (Archivbild)

Berlin - In Berlin-Kreuzberg wird eine Straße nach der von den Nazis ermordeten Rabbinerin Regina Jonas benannt. Die feierliche Umbenennung der bisherigen Kohlfurter Straße ist für den 12. Dezember geplant, wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mitteilte.

Die Frist für Klagen dagegen sei inzwischen verstrichen. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt Ende Oktober sei der letzte formale Schritt zur Umbenennung vollzogen.

„Regina Jonas war die erste Rabbinerin der Welt. Ihr Einsatz für Gleichberechtigung, Bildung und Menschlichkeit bleibt uns bis heute ein Vorbild“, erläuterte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne). „Diese Straße soll uns daran erinnern, dass Fortschritt immer dort beginnt, wo Menschen den Mut haben, für ihre Überzeugungen einzustehen.“

Jonas arbeitete als Rabbinerin in Kreuzberg

Jonas (1902 bis 1944) war den Angaben zufolge 1935 die erste ordinierte Rabbinerin weltweit. Bereits in der Abschlussarbeit ihres Studiums beschäftigte sie sich mit der Leitfrage „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“.

Anschließend war sie in der Seelsorge und als Religionslehrerin tätig, zeitweise auch in einer Synagoge nicht weit entfernt von der Straße, die nun ihren Namen bekommen soll. Als Rabbinerin arbeitete sie außerdem im Jüdischen Krankenhaus und in verschiedenen liberalen Synagogen Berlins.

Im November 1942 wurde sie ins Konzentrationslager nach Theresienstadt und von dort im Oktober 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie bald darauf ermordet wurde.

Einen Beschluss zur Benennung der Straße nach Regina Jonas hatte die Bezirksverordnetenversammlung schon im Dezember 2023 gefällt. Das Bezirksamt hatte ihn Ende Mai bestätigt.