Fortuna Düsseldorf ist im Top-Spiel der 2. Liga die bessere Mannschaft mit guten Möglichkeiten, aber die Partie gegen den Karlsruher SC endet torlos. Beide Clubs behalten damit eine Serie.

Düsseldorf - Der Karlsruher SC bleibt in der Erfolgsspur, verliert aber an Boden zum erneut siegreichen Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96. Am Samstagabend holte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner ein 0:0 bei Fortuna Düsseldorf und blieb damit das vierte Mal in Folge unbesiegt - spielte allerdings auch das zweite Mal auswärts nur Unentschieden. Als vorübergehender Tabellendritter in der 2. Fußball-Bundesliga hat der KSC vier Zähler Rückstand auf Hannover.

Düsseldorf hat mit zuletzt einem Sieg und nun dem Remis in vier Liga-Spielen noch Luft nach oben, aber zumindest nach zuvor zwei Auftaktpleiten einen Fehlstart verhindert. Und die Serie gegen den KSC hält: Der letzte Erfolg der Badener am Düsseldorfer Rheinufer datiert von März 2016.

Gute Chancen für die Gastgeber

Dabei hatten die Gastgeber in einer langen Zeit mäßigen Begegnung, in der beide Teams wenig Risikobereitschaft zeigten, die ersten großen Chancen. Nach knapp einer halben Stunde landete der Kopfball von Valgeir Lunddal (28.) knapp daneben, zwei Minuten schoss auch Shinta Appelkamp vorbei.

Die Gäste hatten ihre beste Offensivphase in Hälfte eins kurz vor der Pause, waren im gegnerischen Strafraum allerdings nicht konsequent genug. Erst nach dem Seitenwechsel agierten beide Mannschaften offensiver und es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Bernat zweimal zur Stelle

Die größten Chancen hatte aber wieder die Düsseldorfer: Appelkamp scheiterte mit einem Kopfball (69.) und Anouar El Azzouzi (70.) aus der Distanz. Zweimal parierte Hans Christian Bernat glänzend.

Die Partie zwischen Düsseldorf und dem KSC fand im Rahmen der Aktion „Fortuna für alle“ statt, bei dem die 51.500 Zuschauer im ausverkauften Stadion dank Sponsoren freien Eintritt hatten.