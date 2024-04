Magdeburg - Mal scheint die Sonne, dann ziehen Wolken am Himmel auf, vereinzelt kann es regnen: Auf wechselhaftes Aprilwetter können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag einstellen. Dabei liegt die Höchsttemperatur bei 14 Grad und es weht ein leichter Wind. In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu zwei Grad und im Oberharz auf bis zu minus drei Grad. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Am Freitag wird es etwas kühler: Temperaturen von bis zu elf Grad werden erwartet. Der Himmel bleibt bedeckt. Zeitweise kommt es zu Regenschauern und am Nachmittag wird es den Meteorologen zufolge vereinzelt Gewitter geben. Auf dem Brocken werden weiterhin Sturmböen erwartet. In der Nacht zum Samstag ist mit Regen zu rechnen, im Harz soll es schneien.