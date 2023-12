Blick auf die Sitzreihen des Zuschauerraums in einem Theater.

Dresden - Die Kulturstiftung Sachsen fördert in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres 193 Projekte aus Kunst und Kultur mit rund 1,9 Millionen Euro. Wie die Stiftung am Freitag in Dresden mitteilte, betrifft das Vorhaben die Sparten Darstellende Kunst und Musik (85 Projekte), Bildende Kunst (26), Soziokultur (20), Film (19), spartenübergreifende Vorhaben (16) sowie Literatur (14) und Industriekultur (13). Zuvor waren rund 440 Anträge auf eine Förderung im Umfang von insgesamt rund 5,4 Millionen Euro bei der Kulturstiftung eingegangen.

Zu den geförderten Projektträgern zählt unter anderem das Musiktheaterfestival „WinterBühne im Schloss 2024“ des Fördervereins Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, die Veranstaltungsreihe „Kästnerverse“ des Erich Kästner Hauses für Literatur in Dresden und die 4. Internationale Porzellanbiennale Meißen.