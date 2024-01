Suhl - Mit den frostigen Temperaturen ist im Thüringer Wald nun auch wieder alpiner Wintersport möglich. Bei den Minusgraden liefen die Schneekanonen an den Skihängen in Oberhof, Schmiedefeld am Rennsteig, Heubach und in Steinach, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Mittwoch mit.

Bereits seit Mittwoch seien die Skilifte in der Alpinskiarena Silbersattel wieder in Betrieb. Ab Freitag öffne der Snowpark Oberhof, die Winterwelt in Schmiedefeld sowie die Skiarea in Heubach. Geöffnet habe am Wochenende auch die Tubinganlage und Rodelstrecke „Alte Golfwiese“ in Oberhof.

Gedulden müssen sich allerdings noch die Langläufer. Derzeit liegen nur bis zu fünf Zentimeter Schnee im Thüringer Wald. Die Präparierung von Langlaufstrecken sowie die Öffnung weiterer Liftanlagen sei erst mit einer ausreichenden Naturschneedecke möglich, hieß es.