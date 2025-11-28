Die Stiftung schreibt immer wieder Zeiträume aus, in denen Künstlerinnen und Künstler gefördert werden können. Der Stiftungsrat hat jetzt entschieden, wer nun Geld bekommt.

Halle - 34 Kunstschaffende und Kunstprojekte sollen von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt mit mehreren Zehntausend Euro unterstützt werden. Der Stiftungsrat habe die Förderung von 34 Künstlerinnen und Künstlern sowie Projekten beschlossen, teilte die Stiftung mit. Insgesamt sollen rund 330.000 Euro bereitstehen.

Entscheidend für eine Förderung seien Originalität und Realisierbarkeit der Antragsvorhaben sowie der Nutzen für die Kulturlandschaft von Sachsen-Anhalt, hieß es. Unter den geförderten Projekten sind Ausstellungen, Publikationen und Projekte - unter anderem von dem Maler Neo Rauch. Für den Förderzeitraum ab Anfang 2027 können Bewerbungen bis Juni 2026 eingereicht werden, wie die Kunststiftung erklärte.