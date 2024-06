Lagerhalle in Bremen brennt ab

Bremen - In Bremen ist eine 30 Meter breite und 75 Meter lange Lagerhalle abgebrannt. Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Blumenthal ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. 66 Einsatzkräfte und 25 Fahrzeuge waren vor Ort. Während der Löscharbeiten stürzte ein Teil der Halle ein. Verletzt wurde niemand. Die Halle stand zum Zeitpunkt des Brandes leer. Die Nachlöscharbeiten werden sich nach Angaben der Feuerwehr noch bis zum Montag hinziehen. Weil die Brandermittler die Überreste der Halle bisher nicht betreten konnten, war die Brandursache und auch die Schadenshöhe am Sonntagnachmittag laut Polizei noch unklar.