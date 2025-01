Lagerhalle in Reinickendorf brennt lichterloh

Berlin - Eine große Lagerhalle im Berliner Norden hat lichterloh gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Nachmittag in der Lagerhalle eines Online-Versandhandels für Heimtierbedarf in Reinickendorf aus. Mitarbeiter hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Schnell habe das Feuer das gesamte etwa 600 Quadratmeter große Gebäude erfasst. Die eingeschossige Lagerhalle habe komplett gebrannt. „Da der Wind günstig stand, zog der Rauch nicht in die benachbarten Wohngebäude, sodass diese nicht geräumt werden mussten“, hieß es. Zwei angrenzende Kitas hätten jedoch vorsorglich geräumt werden müssen.

Aufgrund der Bauweise der Halle habe Einsturzgefahr bestanden. Deshalb konnten die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben nur von außen löschen. Es seien bis zu 90 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Zwischendurch seien Teile des Dachs eingestürzt.