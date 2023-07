Leipzig - Ein mit sechs Beinen geborenes Lamm soll in Leipzig operiert werden. Dolly ist seit Mai im Außengehege der Tierklinik in der Messestadt, wie Tierärztin Lilli Bittner-Schwerda am Mittwoch sagte. In vier Wochen soll die Operation stattfinden. Dabei werde entschieden, welche Beine abgenommen oder ob die Beine nur gekürzt werden. Der Eingriff wird durch Spendengelder finanziert.

Die Tierärztin erläuterte, dass Dolly nach der Operation leiden werde wie nach einem Beinbruch und daher Schmerzmittel erhalte. Sie geht davon aus, dass das Schaf vier Monate nach der Operation wieder laufen könne. Anschließend soll Dolly auf einen Gnadenhof in Sachsen-Anhalt kommen.

Dolly war im Februar in einem Schafstall in Torgau (Nordsachsen) mit sechs Beinen geboren worden. „Es wollte von Anfang an einfach leben, und wir geben ihr jetzt die Chance dazu“, hatte Züchter Bernd Tinter gesagt. Damit es sich besser bewegen konnte, wurde ein Bein mit einem Verband hochgebunden. Es wird davon ausgegangen, dass die Fehlbildung durch das Schmallenberg-Virus verursacht wurde. Das Virus wird durch Insekten übertragen. Werden trächtige Schafe infiziert, kann das Virus in die Gebärmutter gelangen und am Embryo zu Missbildungen führen.