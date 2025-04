Bis Anfang Mai läuft die Bewerbung für eine Ausbildung im Abschiebevollzug. Sachsen-Anhalt will damit eine neue Einrichtung in Volkstedt personell aufbauen.

Halle - Sachsen-Anhalt bereitet den Aufbau einer eigenen Abschiebungseinrichtung vor – und sucht dafür Personal. Wie das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) mitteilte, sind für das Ausbildungsjahr 2025 zehn Stellen zum Obersekretäranwärter im Justizvollzug ausgeschrieben.

Bis zum 4. Mai kann man sich für eine der Stellen bewerben. Die zweijährige Ausbildung soll am 1. August beginnen und bereitet auf den Einsatz im Abschiebehaftvollzug vor. Der theoretische Teil findet am Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes in Thale statt. Auf dem Lehrplan stehen etwa Straf- und Verwaltungsrecht, Psychologie, Pädagogik sowie Selbstverteidigung und Sport. Die praktische Ausbildung erfolgt in verschiedenen Justizvollzugseinrichtungen – auch außerhalb Sachsen-Anhalts.

Nach erfolgreichem Abschluss sollen die Absolventinnen und Absolventen ausreisepflichtige Personen bis zur Rückführung betreuen und beaufsichtigen. Für die Einrichtung ist der Standort Volkstedt, angegliedert an die dortige Justizvollzugsanstalt, geplant.