Jüdinnen und Juden feiern derzeit Neujahr. Für das Jahr 5786 gibt es nun auch einen neuen Kalender. Er hat mehrere Funktionen.

Für das neue Jahr hat der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt einen neuen Kalender veröffentlicht. (Archivbild)

Magdeburg - Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt hat einen Kalender für das neue Jahr veröffentlicht. Der Kalender erscheine zum jüdischen Neujahrsfest, teilte die Staatskanzlei mit. Das wird zwischen dem 22. und 24. September gefeiert.

Der Kalender ist digital abrufbar. Er gilt für das Jahr 5786, das in gregorianischer Zeitrechnung 2025/26 entspricht. In ihm finden sich demnach auch Informationen zu jüdischem Leben. Vor allem rituelle jüdische Gegenstände sollen in den Blick genommen werden.

Mit der Brisanz der Nachrichtenlage und des weltpolitischen Geschehens gehe eine hohe Zahl antisemitischer Taten und Botschaften hierzulande einher, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff anlässlich des Erscheinens. „Die Landesregierung tut alles, was in Ihrer Macht steht, um weiterhin die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft zu gewährleisten“, sagte der CDU-Politiker.