Tote Wildvögel, getötete Nutztiere - die Geflügelpest breitet sich auch in Sachsen aus. Warum jetzt im Landkreis Leipzig keine Vogelmärkte mehr stattfinden dürfen.

Borna - Wegen der anhaltend hohen Vogelgrippe-Gefahr verbietet der Landkreis Leipzig bis auf Weiteres sämtliche Geflügelmärkte und Vogelbörsen. Auch der mobile Geflügelhandel wurde per Allgemeinverfügung untersagt, wie das Landratsamt in Borna mitteilte.

Das Seuchengeschehen sei dynamisch. Das Friedrich-Loeffler-Institut bewerte inzwischen auch das Risiko als hoch, dass das Vogelgrippe-Virus über Geflügelschauen verbreitet werden könnte. Daher sei das Verbot in der jetzigen Lage erforderlich.

Auch in Sachsen kursiert die Geflügelpest. Nicht nur wurden bereits zahlreiche tote Wildvögel gefunden, sondern das Virus wurde auch schon in Geflügelhaltungen nachgewiesen. Tausende Tiere wurden bereits getötet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.