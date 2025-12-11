Einbeck - Aus einem Garten in Einbeck (Landkreis Northeim) sind offenbar drei griechische Landschildkröten verschwunden. Der Besitzer geht davon aus, dass sie zwischen dem 17. und dem 30. November entwendet wurden, wie die Polizei mitteilte. Er schloss eigenen Angaben zufolge aus, dass sich die Tiere zur Überwinterung eingegraben haben. Warum der Verlust erst so spät auffiel, blieb zunächst offen. Spuren eines Einbruchs fanden die Beamten einem Polizeisprecher zufolge nicht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.