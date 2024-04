Burgdorf - Ein landwirtschaftliches Gerät hat sich während der Fahrt in Burgdorf (Region Hannover) selbstständig gemacht und ist gegen vier geparkte Autos geprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feldspritze - ein Gerät zum Verteilen von Pflanzenschutzmittel oder Flüssigdünger - war an einen Traktor gekoppelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Achslenkung des Geräts am Donnerstag wegen eines technischen Mangels aktivierte. Die Feldspritze fuhr seitlich gegen vier geparkte Autos von Anwohnern. Zwei Wagen sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.