Nach einem Unfall auf der A7 liegt ein Laster neben der Straße auf der Seite. Die Ladung liegt weit verstreut. Bei dem Fahrer zeigt ein Atemalkoholtest mehr als eineinhalb Promille an.

Essel - Betrunken ist ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Lkw auf der Autobahn 7 in der Lüneburger Heide auf die Seite gekippt. Der Mann sei bei Essel (Heidekreis) mit seinem Fahrzeug rechts von der Straße abgekommen, durch die Schutzplanke gebrochen und schließlich auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Er wurde leicht verletzt und von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit. Ein Atemalkoholtest kurz nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Bei dem Unfall verteilte sich die Ladung des Lasters im Bereich der Böschung neben der Autobahn. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei mehrere Stunden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.