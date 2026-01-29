Bei der Fahrt auf die Autobahn verliert der Fahrer eines Sattelschleppers die Kontrolle. Das hat große Auswirkungen auf den Verkehr.

Stadtilm - Wegen eines Lastwagenunfalls ist die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Ilmenau-Ost derzeit gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war der 47-jährige Fahrer des Fahrzeugs in den frühen Morgenstunden bei der Auffahrt auf der Anschlussstelle Stadtilm bei schlechten Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Sattelzug-Gespann, das mit insgesamt 24 Tonnen Kabelrollen beladen gewesen ist.

Der Laster samt Ladung kippte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Auch der Tank des Fahrzeugs wurde beschädigt, sodass Kraftstoff austrat, wie es weiter hieß.

Derzeit sei die Unfallstelle gesichert. Das genaue Ausmaß der nötigen Bergungsarbeiten werde erst mit beginnender Helligkeit sichtbar, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Nicht ausgeschlossen sei etwa, dass wegen großer Mengen ausgetretenen Kraftstoffs auch Erdreich abgetragen werden müsse. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Mittag andauern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200.000 Euro.