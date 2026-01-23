Kurz hintereinander rutschen erst ein Laster und dann ein Polizeiauto auf Borkum von der Promenade und landen unsanft auf dem Strand. Auf der Straße ist es glatt.

Borkum - Ein Laster und ein Polizeiauto sind bei starker Straßenglätte von der Promenade der ostfriesischen Insel Borkum gerutscht und auf den Strand gefallen. Zunächst sei ein 67-Jähriger mit seinem Lkw die etwa einen Meter hohe Promenade heruntergerutscht, teilte die Polizei mit. Da der Laster dabei auf die Fahrerseite kippte, konnte der Fahrer sich nicht selbst befreien und wurde am Mittag von Einsatzkräften herausgeholt.

Als der Einsatz eigentlich abgeschossen schien und ein Polizeibeamter zurückfahren wollte, geriet dieser laut Polizei ebenfalls ins Rutschen und stürzte mit seinem Streifenwagen auf den Strand. Dabei kippte der Wagen auf das Dach. Sowohl der Polizist als auch der Lasterfahrer wurden leicht verletzt.