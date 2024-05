Holle - Die Polizei hat auf der Autobahn 7 im Landkreis Hildesheim einen Lastwagenfahrer mit mehr als zwei Promille am Steuer erwischt. Ein Zeuge habe am Samstagmorgen berichtet, dass der Mann mit seinem 40-Tonner in Schlangenlinien über die A7 bei Holle fuhr, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den Laster an einer Rastanlage stoppten, sei ihnen sofort der Alkoholgeruch in der Fahrerkabine aufgefallen. Ein Atemalkoholtest auf der Polizeiwache ergab einen Wert von 2,39 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.