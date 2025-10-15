Nach einem Lkw-Brand auf der A7 bei Großburgwedel stehen Autofahrer derzeit bis zu vier Kilometer im Stau. Doch die stehende Autoschlange dürfte noch deutlich länger werden.

Großburgwedel - Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Autobahn 7 zwischen Großburgwedel und Mellendorf in Richtung Hamburg gesperrt. Wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mitteilte, hatte der Fahrer vermutlich wegen eines technischen Defekts nördlich von Hannover auf dem Standstreifen anhalten müssen. Der Lkw brannte dort vollständig aus.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten werden nach Angaben der Zentrale länger andauern. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nähe einer Brücke. Es müsse geprüft werden, ob diese durch den Vorfall Schaden genommen habe. Derzeit staue sich der Verkehr auf einer Länge von drei bis vier Kilometern – mit weiter zunehmender Tendenz. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.