Mitten in der Nacht kracht ein Sattelzug auf der A4 gegen die Leitplanke – Fahrer verletzt, Strecke dicht, Umleitung überfüllt.

Wildeck - Ein Fahrer ist mit seinem Lkw auf der Autobahn 4 in Osthessen durch eine Leitplanke gefahren und dabei leicht verletzt worden. Die A4 wurde bei der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Westen sei inzwischen ein Fahrstreifen wieder freigegeben, in Richtung Osten bleibe die A4 weiterhin voll gesperrt.

An der Anschlussstelle Friedwald wurde laut Polizei in Fahrtrichtung Westen eine Umleitung eingerichtet. Die Strecke sei aber überfüllt.

Lkw schiebt sich durch Leitplanke

Der Unfall hatte sich gegen 2.00 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 41-Jährige mit seinem Sattelzug die linke Fahrspur in Richtung Osten und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug berührte die Leitplanke. Das Führerhaus knickte ab, der Lkw schob sich durch die Leitplanke.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro. Der leicht verletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.