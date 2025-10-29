Ein umgekippter Sattelzug auf der Autobahn stellt die Geduld der Autofahrer rund um Arnstadt auf die Probe. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Nach einem Lkw-Unfall ist die A71 zwischen den Anschlussstellen Arnstadt-Nord und Erfurter Kreuz ist die Autobahn für Stunden voll gesperrt. (Symboldbild)

Arnstadt - Ein Lastwagenunfall auf der Autobahn 71 Sangerhausen-Schweinfurt hat zu einer stundenlangen Sperrung geführt. In der Nacht kam ein 45 Jahre alter Fahrer zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz mit dem Sattelzug von der Fahrbahn ab, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei kollidierte der Lkw mit drei Leitpfosten, fuhr durch den angrenzenden Straßengraben und kam anschließend wieder auf die Fahrbahn. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte schließlich auf die Seite.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord abgeleitet. Die Bergungsarbeiten gestalten sich den Angaben zufolge schwierig und werden voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern. Bis dahin müsse noch mit starken Verkehrsbeeinträchtigen auf allen Umleitungsstrecken gerechnet werden. Zunächst müsse die gesamte Ladung geborgen werden, bevor das Fahrzeug aufgerichtet werden könne, hieß es. Neben kleinen Rasentraktoren befanden sich Nudeln auf der Ladefläche.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 95.000 Euro geschätzt.