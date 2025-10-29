Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer liefern sich im Eurocup ein packendes Duell mit dem Vizemeister. Nach verspielter Führung bringt eine furiose Schlussphase den Heimsieg.

Kevin Yebo und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz setzten sich in ihrem Eurocup-Heimspiel gegen Ulm durch.

Chemnitz - Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben nach einer beeindruckenden Energieleistung ihren zweiten Sieg im Eurocup gefeiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang den deutschen Vizemeister ratiopharm Ulm vor heimischer Kulisse mit 89:78 (48:35). Mit 25 Punkten avancierte Kevin Yebo zum besten Werfer der Niners.

Die Chemnitzer starteten fokussiert und konnten sich in der Anfangsphase auf Yebo verlassen, der neun Punkte zur 13:6-Führung (5. Minute) beisteuerte. In der Folge fanden die Gäste kurzzeitig besser ins Spiel, doch im zweiten Viertel gelangen ihnen gegen die aggressive Verteidigung der Niners nur noch vier Feldkörbe. So erarbeitete sich Chemnitz bis zur Pause ein 13-Punkte-Polster.

Nach dem Wechsel verloren die Gastgeber jedoch ihre spielerische Linie. Ulm steigerte sich und glich mit einem 9:0-Lauf zum 54:54 (28.) aus. Bei den Chemnitzern übernahm fortan der überragende Spielmacher Corey Davis Jr. viel Verantwortung. Bis zum 76:75 (37.) stand die Partie auf Messers Schneide, ehe die Gastgeber mit einem 8:0-Lauf für die Entscheidung sorgten.