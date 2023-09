Chemnitz - Beim Brand einer Gartenlaube ist in Chemnitz ein Mann schwer verletzt worden. Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in der Laube im Ortsteil Borna-Heinersdorf in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, kurz nachdem der Mann die Laube betreten hatte. Den Ermittlungen zufolge sollen aus einer Gasflasche austretendes Gas oder die Durchzündung eines unbemerkten Schwelbrandes das Feuer verursacht haben. Die Laube brannte nieder. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.