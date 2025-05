Shakespeare, Brecht und der römische Feldherr Coriolanus - sie alle spielen in einer Inszenierung zum Lausitz Festival eine Rolle. Regie führt ein bekannter Berliner Theater- und Radiomann.

Lausitz Festival: Bürgerchor auf der Bühne in Forst

Die Inszenierung von Jürgen Kuttner wird in Forst gezeigt. (Archivbild)

Cottbus/Forst - Es geht um Aufstieg und Fall eines Kriegers: Beim diesjährigen Lausitz Festival widmet sich der Berliner Radiomoderator und Theatermacher Jürgen Kuttner dem römischen Feldherrn Coriolanus. Der Titel der Inszenierung lautet „Es kotzt mich an. Ihr Kroppzeug! - Forster Bürger proben den Coriolan“, wie die Veranstalter in Cottbus mitteilten. Aufgeführt wird das Stück im Forster Hof in Forst (Lausitz), wo einst das Stadttheater zu Hause war. Auf der Bühne stehe auch ein Chor mit Bürgern der Stadt.

Kuttner, 1958 in Ost-Berlin geboren, war viele Jahre lang Moderator beim Rundfunksender Fritz im RBB und ist ein vielbeschäftigter Theatermann. In Berlin begeisterte er jahrelang mit seinem „Videoschnipsel“-Abend an der Volksbühne das Publikum. Auch diesmal nutzt er viel vorhandenes Material; darunter Texte von William Shakespeare, Bertolt Brecht, Günter Grass und Heiner Müller. Er sammle Stoff über den Feldherrn Corolianus von der Antike bis heute und setze diesen kaleidoskopartig zusammen, hieß es.

Festival findet zum sechsten Mal statt

Beim Lausitz Festival verwandeln Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt vom 24. August bis 14. September die Region in eine große Bühne. Das Festival bietet neben Tanz, Theater und Konzerten und einem philosophischen Gesprächsformat unter anderem szenische Lesungen. Die Veranstaltungen finden an oft ungewöhnlichen Spielorten statt - darunter alte Fabriken, Kirchen und ein ehemaliges Bergwerk. Einige der Stücke wurden extra für das Festival inszeniert.

Das Lausitz Festival findet bereits zum sechsten Mal statt, in diesem Jahr unter dem Motto „unsbewusst“. Den Veranstaltern zufolge soll es das „Wir“ und die Gemeinschaft in den Fokus stellen.

Eine Aufführung schon ausverkauft

Eröffnet wird das Festival mit einer Uraufführung in der ältesten noch funktionstüchtigen Brikettfabrik der Welt im brandenburgischen Domsdorf, die heute ein Technisches Denkmal ist. Das Stück „Sonettfabrik“ basiert textlich auf Sonetten des Dichters William Shakespeare. „Es erwartet uns ein ganz besonders magischer Ort“, sagte der österreichische Autor Michael Sturminger, der Regie führte.

Ein Comeback feiert „Othello/Die Fremden“, ebenfalls von Shakespeare. Eine Aufführung davon ist schon ausverkauft - die Erste in diesem Jahr, wie es hieß.