Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit in Querfurt: Ein junger Mann muss nach Stichen notoperiert werden. Nun hat die Polizei den möglichen Täter gefunden.

In der Nacht zum 24. Februar erlitt ein 20-Jähriger in Querfurt lebensbedrohliche Stichverletzungen. (Symbolbild)

Querfurt - Nach den lebensbedrohlichen Stichverletzungen eines jungen Mannes in Querfurt (Saalekreis) hat die Polizei einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen ausgemacht. Bei ihm sei ein Messer sichergestellt worden, das als Tatwaffe in Betracht komme, teilte die Polizei mit. Die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung stehen demnach noch aus.

Schüsse und Stiche kurz nach Mitternacht

Am Dienstag vergangener Woche war es laut derzeitigem Ermittlungsstand im Buchenweg kurz nach Mitternacht zu einer lauten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei fielen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe.

Ein 20-jähriger Mann erlitt im Zuge der Auseinandersetzung eine Stichverletzung im Bauchbereich. Er wurde notoperiert und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Vorfalls.