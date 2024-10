Bei dem Brand eines Wohnhauses in Greiz haben Feuerwehrleute eine leblose Person aufgefunden. Eine Frau wurde schwer verletzt. Was ist bekannt?

Greiz - Eine leblose Person ist bei dem Brand eines Wohnhauses in Greiz aufgefunden worden. Eine 66-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach stand das Doppelhaus beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht bereits in Vollbrand. Die Anwohnerin rettete sich selbstständig aus dem Haus und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten fanden dann die Einsatzkräfte die leblose Person in dem Wohnhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Identität der gestorbenen Person und zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Schadens wird bislang auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Doppelhaus ist nach Angaben des Sprechers derzeit nicht bewohnbar.