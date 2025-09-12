Berlin - Eine Leiche mit schweren Brandspuren ist auf einem Spielplatz in Berlin-Mitte gefunden worden. Vermutlich wurde die Frau getötet. Darauf deuteten die Verletzungen hin, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein verdächtiger 49-jähriger Mann wurde auf dem Spielplatz im Volkspark Humboldthain im Stadtteil Gesundbrunnen von der Polizei festgenommen und sollte befragt werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Feuerwehr wurde am Vormittag gegen 9.45 Uhr von Spaziergängern alarmiert, weil sie Brandgeruch in der Gegend wahrgenommen hätten, wie ein Sprecher sagte. Feuerwehrleute und Sanitäter fanden die tote Frau. Ein Feuer gab es nicht mehr. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit: „Die Art der Verletzungen und die Auffindesituation lassen ein Fremdverschulden nicht ausschließen.“ Um die Todesursache festzustellen, wurde die Leiche obduziert. Ein Ergebnis wurde zunächst nicht bekannt. Der festgenommene Mann werde - auch mit Blick auf die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung - befragt. Es müsse geklärt werden, ob er tatsächlich in einem Zusammenhang mit der Tat stehe, hieß es.