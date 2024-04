Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im April im Vergleich zum März um rund 1600 auf knapp 139 200 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,6 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Chemnitz informierte. Die leichte Frühjahrsbelebung sei erfreulich, der Rückgang aber überschaubar und einer der geringsten der vergangenen Jahre, konstatierte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. „Angesichts der nach wie vor gedämpften Stimmung in der sächsischen Wirtschaft ist diese Entwicklung dennoch positiv.“ Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 6,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die aktuelle Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.