Als Reaktion auf den Anschlag in Magdeburg wird auch in Sachsen über die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten neu nachgedacht. Leipzig reagiert mit mehr Polizeipräsenz.

Leipzig - Nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Weihnachtsmarkt in Leipzig verstärkt. Die Polizeipräsenz werde sichtbar erhöht und Zuwege zusätzlich gesichert, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg der Deutschen Presse-Agentur. Der Markt sei an diesem Wochenende regulär geöffnet. „Wir halten die Sicherheitslage für beherrschbar.“ Auch die am Samstagnachmittag geplante große Bergparade finde statt. Zum Abschluss soll für die Opfer des Anschlags in Magdeburg eine Gedenkminute abgehalten werden.