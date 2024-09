In Leipzig soll der erste mobile Drogenkonsumraum Sachsens entstehen. Der Probebetrieb soll 2025 starten und die Situation der Betroffenen verbessern.

Leipzig - Die Stadt Leipzig plant den ersten mobilen Drogenkonsumraum im Freistaat. Dieser habe positive Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation der Betroffenen, biete verbesserten Infektionsschutz und könne gesundheitliche Notsituationen vermeiden, teilte die Stadt mit. Ziel sei es zudem, die offene Drogenszenen einzudämmen und Gefahren für die Öffentlichkeit und die öffentliche Ordnung zu verringern. Im Oktober soll der Stadtrat über den Probebetrieb entscheiden.

Drogenkonsumräume sind Anlaufstellen für schwer zu erreichende Konsumierende und jene, die Drogen auf der Straße und unter sonstigen risikobehafteten Bedingungen konsumieren, hieß es weiter.

Die Sächsische Staatsregierung hatte die sächsische Drogenkonsumraum-Verordnung vor wenigen Tagen veröffentlicht. Damit ist es auch erstmals in den neuen Bundesländern möglich, dieses bewährte Konzept der Überlebenshilfe zu etablieren. In Leipzig soll das Zentrum für Drogenhilfe am Städtischen Klinikum St. Georg Leipzig mit der Einrichtung beauftragt werden. Die Vorarbeiten und Planungen sollen im ersten Halbjahr 2025 erfolgen. Begleitend ist eine Evaluation vorgesehen.