weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brände: Leipziger Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Eil
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream
+++Jetzt live:+++ Liverpool, Leeds, FCM: Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup hier im Livestream

Brände Leipziger Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Vier Verletzte, tote Haustiere, das Haus einsturzgefährdet – und dazu muss der Brand in Leipzig sogar zweimal gelöscht werden.

Von dpa 11.01.2026, 11:45
Die Feuerwehr muss den Brand sowohl Freitag als auch Samstag löschen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr muss den Brand sowohl Freitag als auch Samstag löschen. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Leipzig - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Leipzig wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei ist das Haus derzeit unbewohnbar. Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr waren demnach die Flammen ausgebrochen. Vier Personen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen und mehrere Haustiere kamen ums Leben. Ein Statiker stufte das Haus als einsturzgefährdet ein, teilte die Polizei mit. 

Am Samstagmorgen mussten Einsatzkräfte erneut Feuer im Haus unter Kontrolle bringen, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Brandherd von allein wieder Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.