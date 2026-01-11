Vier Verletzte, tote Haustiere, das Haus einsturzgefährdet – und dazu muss der Brand in Leipzig sogar zweimal gelöscht werden.

Leipzig - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Leipzig wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei ist das Haus derzeit unbewohnbar. Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr waren demnach die Flammen ausgebrochen. Vier Personen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen und mehrere Haustiere kamen ums Leben. Ein Statiker stufte das Haus als einsturzgefährdet ein, teilte die Polizei mit.

Am Samstagmorgen mussten Einsatzkräfte erneut Feuer im Haus unter Kontrolle bringen, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Brandherd von allein wieder Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.