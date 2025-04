Leipzig - RB Leipzig muss nur im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern München auf Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu verzichten. Der 19-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds nach seiner Notbremse für eine Begegnung gesperrt, wie der Club mitteilte.

Der Franzose hatte im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (0:4) am vergangenen Samstag in der 50. Minute die Rote Karte gesehen. Das Foul an Eintracht-Profi Ansgar Knauff wertete Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck als unsportliches Verhalten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Sachsen Rekordmeister München in Leipzig.