Wien - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist im zweiten Testspiel binnen 26 Stunden zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden bei Rapid Wien gekommen. Einen Tag nach dem 2:0-Erfolg beim Linzer ASK erzielte Tim Skarke in der 42. Minute das Führungstor für Union. Nach der Pause sorgte Claudy Mbuyi vor 19.384 Zuschauern im Wiener Allianz-Stadion für den verdienten Ausgleich (68.).

Für die Union-Verteidiger Christopher Trimmel und Leopold Querfeld war es eine besondere Partie. Das Duo spielte früher für Rapid.

Preu fehlt nach Kopfverletzung

Bei den Berlinern, die von rund 1.300 Anhängern unterstützt wurden, fehlten erneut die Angreifer Livan Burcu (Sprunggelenksverletzung) und Oliver Burke (erkrankt). Passen musste auch der in Linz am Kopf verletzte Mittelfeldmann David Preu.

Union kehrt noch am Abend nach Berlin zurück. Nach zwei trainingsfreien Tagen reist die Mannschaft am Mittwoch nach Franken. Dort wird die Vorbereitung bis zum 1. August in Herzogenaurach fortgesetzt. Während des Trainingslagers findet am Samstag (14.00 Uhr) im Fürther Ronhof ein weiterer Test gegen den Zweitligisten Greuther Fürth statt.