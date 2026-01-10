Nach dem Trainingslager in Portugal blickt Stefan Leitl optimistisch auf den Rückrundenstart. Der Hertha-Coach lobt Teamgeist und Einsatz – und setzt auf einen fitten Dardai gegen Schalke.

Lagos - Vor der Rückkehr in den Berliner Winter hat Hertha-Trainer Stefan Leitl ein positives Fazit des Trainingslagers in Portugal gezogen. „Wir haben Bedingungen vorgefunden, die deutlich besser sind, als sie in Berlin gewesen wären. Dementsprechend hat sich das für uns komplett gelohnt. Die Mannschaft war absolut leistungsbereit und hat gut gearbeitet“, sagte der Chefcoach des Fußball-Zweitligisten.

Nach einer letzten Einheit in Lagos steht am Samstag die Rückkehr nach Berlin an. Am Dienstag setzt Leitl dann die Vorbereitung auf den Rückrundenstart im Olympiastadion am 17. Januar (20.30 Uhr/RTL/Sky) gegen Tabellenführer Schalke 04 fort.

„Es war wichtig, dass wir nun ins Spielen gekommen sind. Wir haben eine intensive Woche hinter uns, hatten kaum Ausfälle und konnten bisher alle unsere Themen durcharbeiten. Von daher ist das Trainingslager für mich total positiv zu bewerten“, sagte Leitl nach der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen den belgischen Club Standard Lüttich an der Algarve.

In Berlin soll auch Marton Dardai die Trainingsarbeit wieder aufnehmen. Gegen Lüttich stand der Verteidiger nicht zur Verfügung. „Es hat einfach keinen Sinn gemacht, Spieler auf das Feld zu schicken, die angeschlagen sind, nur damit sie Minuten bekommen. Márton hat eine leichte Erkältung – die wird bis Anfang nächster Woche weg sein und er uns gegen Schalke wieder zur Verfügung stehen“, sagte Leitl.

Aufholjagd beginnt gegen Schalke

Die Hertha rangiert nach einer wechselhaften Hinrunde auf dem sechsten Platz. Das Aufstiegsziel bleibt aber angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den dritten Platz unverändert. Die Aufholjagd soll gegen Schalke beginnen. „Wir sind im Kern noch mal enger zusammengerückt und haben den Teamgedanken gestärkt“, sagte Leitl. „Wir müssen am 17. Januar Intensität auf das Feld bekommen“, forderte der Hertha-Coach.