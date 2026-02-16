Wissenschaft und Kunst - die Leopoldina will ein Ort für beides sein. Gemeinsam mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt wurden Kunstinstallationen ausgesucht. Das ist geplant.

Halle - Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina wird ein Ort für großflächige Kunstinstallationen. Für den Hauptsitz in Halle seien gemeinsam mit der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zwei Kunstprojekte ausgewählt worden, so die beiden Einrichtungen. Die Bildhauerin Julia Schleicher gestalte die Innenräume des Hauptgebäudes mit großformatigen Kokons und Puppen aus. Im Außengelände baue die Künstlergemeinschaft Klub7 ein Werk mit Holz, Stoffen, Sound- und Lichtinstallationen. Interpretiert werde das Thema der diesjährigen Leopoldina-Jahresversammlung: Autonomie.

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt hatte sechs Künstlerinnen und Künstlerkollektive eingeladen, sich mit dem Thema Autonomie zu befassen und Kunstwerke für den Akademiesitz zu konzipieren. Vertreter der Stiftung und der Leopoldina wählten dann die zwei Projekte aus: „Autonomie der Puppe“ von Julia Schleicher und „Kollektive Autonomie“ der Künstlergemeinschaft Klub7.

Schleicher geht der Metamorphose in einem Insektenkokon nach, setzt sich in ihrer Arbeit mit diesem autonomen biologischen Prozess auseinander, wie es hieß. Über 30 Objekte aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Gips, Beton und Holzwolle habe sie gestaltet in Form von Insektenpuppen und Kokons. Diese werden im gesamten Gebäude der Leopoldina an Wänden und Decken platziert. Die Künstlergemeinschaft Klub7 werde mit Sound- und bei Nacht auch Lichtelementen in die Stadt hinein sicht- und hörbar sein, teilten Leopoldina und Kunststiftung weiter mit.

Die Kunstwerke sollen am 21. August eingeweiht werden, hieß es. Die Jahresversammlung der Leopoldina ist für den 24. und 25. September geplant.