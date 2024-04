Osnabrück - Drei Tage nach dem 125. Geburtstag des Traditionsvereins spielt der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga um seine wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt. „Es ist ein Jubiläumsspiel gegen einen Niedersachsen-Konkurrenten. Wir müssen gnadenlos auf Sieg spielen“, sagte Trainer Uwe Koschinat vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Aus Anlass des 125. Bestehens werden die Osnabrücker gegen Braunschweig in lila Sondertrikots spielen.

Beide Rivalen spielen eine starke Rückrunde, und beide stecken noch immer tief im Abstiegskampf. Bei sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist die Situation des Tabellenletzten Osnabrück aber noch einmal deutlich prekärer. Deshalb setzt Koschinat gerade in diesem Spiel auf die Unterstützung der VfL-Fans.

„Der Zuspruch hat uns gut getan“, sagte der Trainer, der zusammen mit den Spielern am Mittwoch ein großes Fanfest zum Vereinsgeburtstag besuchte. „Die Leute erkennen an, dass wir uns mit allem wehren, was wir haben, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Wir sind eine der wenigen Mannschaften, die in einer sehr kritischen Situation trotzdem sehr positiv wahrgenommen werden. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.“