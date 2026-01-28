Cottbus - Julija Lewtschenko (Ukraine) ist die Siegerin des 22. Springermeetings in Cottbus. Vor 2.400 Zuschauern beeindruckte die frühere Hallen-Welt- und Europameisterin Levchenko mit einer fehlerlosen Serie bis 1,91 Meter und überquerte als einzige 1,94 Meter. „Danke an das euphorische Publikum und dessen Unterstützung“, sagte die 28-Jährige und machte sich zu ihren nächsten Meetings in Weinheim und Karlsruhe (6. und 8. Februar) auf.

Mit einer Anreise von 20 Stunden aus dem Trainingslager in Stellenbosch (Südafrika) sprang Imke Onnen (Cologne Athletics) bei ihrem Saisoneinstand mit 1,91 Meter auf Platz zwei vor Bianca Stichling (Bayer Leverkusen, 1,88 m).

Der Stabhochsprung-Wettbewerb der Männer endete nach einem Stechen mit einem geteilten Sieg für Menno Vloon (Niederlande) und Ernest Obiena (Philippinen) nach übersprungenen 5,77 Meter. „Cottbus hat ein fantastisches Publikum, ich werde zurückkommen“ konstantierte der Hallen-Europameister nach seinem ersten Start in der Lausitz. Bo Kanta Lita Baehre (Düsseldorf Athletics) und Torben Blech (Bayer Leverkusen) zeigten mit 5,70 Meter ansprechende Leistungen.