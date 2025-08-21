Eine ältere Frau lernt auf einer Datingplattform einen Mann kennen. Immer wieder bittet er um größere Geldbeträge. Die Frau überweist das Geld und erkennt dann ihren Fehler.

Gera - Mit vorgegaukelter Liebe ist eine 71 Jahre alte Frau um mehrere hunderttausend Euro betrogen worden. Die Frau hatte den Betrüger im vergangenen Jahr über eine Dating-Plattform kennengelernt, wie die Polizei Gera mitteilte. Immer wieder soll er sie um größere Geldbeträge gebeten haben, die die Frau an Konten im Ausland überwies. Schließlich meldete sie sich bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Liebesbetrüger handelten oft aus Ländern außerhalb der Europäischen Union, teilte die Polizei mit. Ermittlungen seien oft langwierig und endeten häufig erfolglos, hieß es.