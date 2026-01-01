Ministerpräsident Olaf Lies setzt zum Jahreswechsel auf Zusammenhalt statt Spaltung. Wichtig sei, einander zuzuhören – vom Gartenzaun bis zum Stammtisch.

Lies: Nicht alle Konflikte lassen sich im neuen Jahr lösen

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies dämpft in seiner Neujahrsansprache die Erwartungen an eine schnelle Entspannung der politischen und wirtschaftlichen Lage. „Auch im neuen Jahr werden wir nicht alle Konflikte lösen können“, sagte der SPD-Politiker. Vor der Gesellschaft liege weiterhin „ein gutes Stück Arbeit“. Reformen im Bund und im Land brauchten Zeit.

Zugleich rief Lies zu mehr Einsatz für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Demokratie, Rechtsstaat und die Würde jedes Menschen seien keine Selbstläufer, sondern bräuchten Haltung und Engagement. „Wir werden einander nicht in allem zustimmen“, sagte er. „Aber wir sollten wieder mehr zuhören, bevor wir urteilen.“ Leitgedanke müsse „Zusammenhalt statt Spaltung“ sein.

Zusammenhalt entstehe nicht durch Reden oder Beiträge in sozialen Netzwerken, sondern im Alltag, sagte der Ministerpräsident. Manchmal reichten „ein Gespräch am Gartenzaun, ein offenes Ohr im Bus, ein klarer Satz am Stammtisch“, um Spannungen abzubauen. Gesucht werden müssten Lösungen, nicht Schuldige.

Die Neujahrsansprache wird gegen 19.50 Uhr im NDR ausgestrahlt.