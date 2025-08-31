Beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück müssen Besucher auf Ministerpräsident Lies verzichten: Er sagt kurzfristig ab. Innenministerin Daniela Behrens springt ein.

Osnabrück - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat seinen heutigen Besuch beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück kurzfristig abgesagt. Die Staatskanzlei nannte private Gründe für die Absage. Teile des geplanten Rundgangs übernimmt Innenministerin Daniela Behrens (SPD), hieß es.

Lies hatte das dreitägige Landesfest am Freitagabend gemeinsam mit Behrens und Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) eröffnet. Er würdigte die Veranstaltung als wichtige Bühne für ehrenamtliches Engagement. „Gerade in Zeiten, in denen Unterschiede oft betont werden, sind solche Feste wichtig: Sie bringen Menschen zusammen, schaffen Begegnungen und machen sichtbar, wie viele sich täglich für ein gutes Miteinander einsetzen“, sagte Lies.

Nach Angaben der Stadt gibt es rund 350 Programmpunkte auf acht Bühnen, alle bei freiem Eintritt. Auch die Busse in Osnabrück sind am Wochenende kostenlos nutzbar. Höhepunkt ist heute der große Festumzug mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Organisatoren rechnen für das gesamte Wochenende mit Hunderttausenden Gästen.

Der Tag der Niedersachsen wird jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet. Nächster Gastgeber ist Braunschweig.