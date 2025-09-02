Für seine Verdienste um den deutschen Fußball ehrt die DFL den langjährigen Macher des FC Bayern. Ein früherer Kollege erinnert auch an eine legendäre Szene von Uli Hoeneß.

Berlin - Uli Hoeneß ist mit dem Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga ausgezeichnet worden. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München nahm die Auszeichnung am Vorabend der DFL-Generalversammlung in Berlin entgegen. „Du hast Millionen in den Bann gezogen und dem deutschen Fußball ein Gesicht gegeben“, sagte sein früherer Nationalmannschaftskollege Rainer Bonhof in seiner Laudatio.

Der Ligaverband verleiht die Ehrung „für besondere und herausragende Leistungen rund um den deutschen Profifußball“. In den vergangenen Jahren waren 15 Persönlichkeiten mit dem DFL-Ehrenpreis ausgezeichnet worden, darunter Uwe Seeler, Jupp Heynckes, Lothar Matthäus, Otto Rehhagel und Rudi Völler.

„Ich bin stolz, diesen Titel zu bekommen“, versicherte Hoeneß. Die Auszeichnung sei „ein Zeichen dafür, dass ich auch versucht habe, dem deutschen Fußball in 50 Jahren etwas zu geben. Aber der Fußball hat auch mir alles gegeben“, sagte der 73-Jährige.

Bonhof scherzt über Hoeneß' EM-Elfmeter

In einer launigen Rede erinnerte Bonhof an die Verdienste von Hoeneß, aber auch an legendäre Episoden wie dessen verschossenen Elfmeter im EM-Finale 1976. „Der Ball ist nach Jahren von der ISS-Besatzung zurückgebracht worden. Der ist jetzt in Dortmund im Museum und hat immer noch Flügel“, sagte Bonhof.

Hoeneß prägte den FC Bayern und den deutschen Fußball als Spieler, aber vor allem als Manager und Patron der Münchner. Unter seiner Regie wurden die Bayern zum deutschen Rekordmeister und klaren Branchenführer in der Bundesliga.