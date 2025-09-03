Von London ist Dschungel-Königin Lilly Becker in die Heimat ihres Freundes gezogen. Doch zusammenwohnen will sie erst einmal nur mit ihrem Sohn.

München - Lilly Becker (49) ist nach ihrem Umzug von London nach Düsseldorf nicht mit ihrem Freund zusammengezogen. „Ich bin hier, um mich auf die Zukunft meines Sohnes zu konzentrieren – nicht, um mit jemandem zusammenzuleben“, sagte Becker im „Bunte“-Interview. Für das neue Zuhause mit ihrem Sohn Amadeus (15) wünscht sich die Ex-Frau von Boris Becker vor allem eines: „Mein Zuhause muss friedlich sein.“

Ihr Freund Thorsten Weck habe eine Firma für Sportmanagement und wohnt ebenfalls in Düsseldorf. Das getrennte Wohnarrangement tue ihrer Beziehung keinen Abbruch. „Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist. Er freut sich, dass ich in Düsseldorf bin“, erklärte Becker weiter.

London zu teuer

Der Umzug nach Düsseldorf habe vor allem finanzielle Gründe gehabt: „Jeder weiß, dass ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte“, berichtete die Niederländerin.

Die 49-Jährige gewann im Februar das RTL-Dschungelcamp („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“). Für Becker war die Teilnahme eine Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie sie ist, „ohne Make-up, ohne Botox, ganz nackt im übertragenen Sinne“. Rund zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie sich die „Dschungelkrone“ aufsetzen durfte.

Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet gewesen. Amadeus ist der gemeinsame Sohn.