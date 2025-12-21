Kurz nach der Abfahrt am Flughafen BER verunglückt ein Bus der BVG – verletzt wird niemand. Was die Polizei dazu sagt.

Schönefeld - Ein Nachtbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist nahe dem Flughafen BER von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen niemand, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd auf Anfrage mitteilte. Außer dem Fahrer sei niemand an Bord gewesen.

Der Bus der Linie N7 war gegen 04.00 Uhr vom Flughafen in Richtung Berlin-Spandau losgefahren. Kurz darauf geschah der Unfall auf der Jürgen-Schumann-Allee zwischen den BER-Terminals und der Gemeinde Schönefeld. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, sagte ein BVG-Sprecher. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.