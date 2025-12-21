In Bernau eskaliert ein Streit in einer Wohnung: Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt. Die Polizei will zwei Verdächtige vernehmen.

Bernau - Nach der Gewalttat in einer Wohnung in Bernau (Kreis Barnim) ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag schwer verletzt. Eine 24-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen heute vernommen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar war zunächst, ob sie wieder auf freien Fuß kommen oder einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet.

Bei dem Streit in der Nacht zum Samstag spielte nach Angaben der Polizei Alkohol eine Rolle. Mehrere Menschen hatten in der Wohnung im Puschkinviertel zusammen getrunken, auch die beiden Festgenommenen waren alkoholisiert.

Zu Ursache und Ablauf der Tat machte die Polizei keine Angaben. Kriminaltechniker sicherten am Samstag Spuren, die nun ausgewertet werden. Ob ein Messer als Tatwaffe eingesetzt wurde, sei Teil der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.