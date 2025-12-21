Staus auf der A4, volle Bundesstraßen, gesperrte Anschlussstelle: Der Weihnachtsreiseverkehr an den polnischen Grenzübergängen sorgt am Samstag rund um Görlitz für Verkehrsprobleme.

Am Samstag kommt der Verkehr auf der A4 kurz vor der Grenze nur langsam voran. (Symbolbild)

Görlitz - Im Weihnachtsreiseverkehr haben sich an den Grenzübergängen zu Polen lange Staus gebildet. Auf der Autobahn 4 habe sich der Verkehr am Samstag auf bis zu 18 Kilometern Länge gestaut, teilte die Polizei mit. Auslöser seien die Einreisekontrollen der polnischen Polizei gewesen.

Viele Fahrer wichen auf Landstraßen aus, wodurch sich auch auf den Bundesstraßen 6 und 115 lange Staus bildeten. Zudem waren Straßen im Stadtgebiet von Görlitz verstopft. Die Polizei sperrte die Anschlussstelle Kodersdorf, um die Landstraßen zu entlasten. Das habe auch Wirkung gezeigt, hieß es.

Am Sonntagmorgen wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Laut Verkehrswarndienst rollte der Verkehr auf der A4 wieder störungsfrei.