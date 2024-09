Wildunfälle sind seit vielen Jahren die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle in Sachsen-Anhalt. Aus dem Harz werden aktuell mehrere Unfälle gemeldet.

Quedlinburg - Auf der Landesstraße 85 bei Quedlinburg hat ein Linienbus zwei Wildschweine erfasst, die in einer Rotte über die Fahrbahn liefen. Im Bus befanden sich neben dem Fahrer noch zwei Fahrgäste, alle blieben bei dem Unfall am Freitag unverletzt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die beiden Wildschweine verendeten.

Das Polizeirevier Harz berichtete von insgesamt fünf Verkehrsunfällen mit Wild, die sich binnen eines Tages ereignet hätten. Schwerpunkte seien die Morgen- und Abendstunden gewesen. In keinem Fall seien Personen verletzt worden. Beteiligt gewesen seien Wildschweine, Rehe und ein Fuchs.

Wildunfälle führen seit vielen Jahren die Rangliste der Hauptunfallursachen in Sachsen-Anhalt an. Wildtiere sorgten laut der Polizeilichen Unfallstatistik 2023 für jeden fünften Unfall. Insgesamt wurden 13.691 Wildunfälle erfasst. Hauptunfallzeiten sind laut der Statistik zwischen 5.00 und 7.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 22.00 Uhr. Überwiegend blieb es bei Sachschäden.