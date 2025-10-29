Schockmoment in Bremerhaven: Ein Auto kracht in einen Bus – 14 Menschen, darunter Kinder, landen verletzt im Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Ein 21-jähriger Autofahrer geriet auf die Busspur - dort prallte sein Wagen mit einem Bus zusammen. (Symbolbild)

Bremerhaven - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Bremerhaven sind mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Bus.

„Durch die Kollision kamen im Bus mehrere Personen zu Fall oder stießen gegen die Innenausstattung“, hieß es in der Mitteilung. 14 Menschen wurden demnach leicht- bis mittelschwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Autofahrer im Stadtteil Geestemünde auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er nach links auf die Busspur geriet. Dort prallte sein Wagen mit dem Bus zusammen.