Verschiedene Organisationen mobilisieren für eine große Demo gegen den Gaza-Krieg mit prominentem Musikact Ende September in Berlin. Auch die Linke ruft zur Teilnahme auf.

Berlin - Die Linke unterstützt nach Parteiangaben aktiv eine für den 27. September in Berlin geplante Großveranstaltung für Gaza vor dem Reichstagsgebäude unter der Überschrift „All Eyes on Gaza - stoppt den Genozid!“.

Die Partei werde dafür mobilisieren, teilte Bundesgeschäftsführer Janis Ehling in Berlin vor Journalisten mit, dies habe der Vorstand am Wochenende beschlossen. „Wir rufen dazu auf, dass unsere Mitglieder vor der Kundgebung am Reichstag am 27. September teilnehmen.“

Veranstaltet wird die Demonstration unter anderem von Amnesty International und der Hilfsorganisation Medico International. Als einer von mehreren Musikacts ist die Rap-Formation K.I.Z. angekündigt.

Ehling forderte mehr Druck der internationalen Gemeinschaft und eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel, das unter anderem eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Israel vorsieht.